НАБУ допитає Кличка через розслідування щодо заяви Богдана про нібито запропонований йому хабар

Детективи НАБУ найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка в рамках розслідування справи щодо заяви глави Офісу президента Андрія Богдана про нібито запропонований йому хабар. Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив на прес-конференції в Києві.

«Допиту ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться», – сказав Ситник.

Він нагадав, що НАБУ зареєструвало кримінальну справу за заявою Кличка, зазначивши, що подібні розслідування «починаються з допиту заявника».

30 липня Андрій Богдан також заявив, що Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня того ж року.