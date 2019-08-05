НАБУ почало розслідування через заяву Богдана про нібито запропонований йому хабар

Національне антикорупційне бюро України повідомляє про початок розслідування за зверненням мера Києва Віталія Кличка щодо заяви голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито запропонований йому хабар.

За повідомленням, попередня правова кваліфікація – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

«Факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії. З метою встановлення об’єктивних фактів і збору доказів і здійснюється досудове розслідування. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», – йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ 5 серпня.

1 серпня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро через заяву голови Офісу президента Андрія Богдана щодо нібито запропонованого йому хабаря.

«30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори». А такі висловлювання пана Богдана, який є керівником Офісу президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень», – йдеться в повідомленні Кличка.

Він очікує, що слідство встановить, «хто, від чийого імені і з якою пропозицією» звертався до Богдана.

30 липня Андрій Богдан також заявив, що Офіс президента України має намір звернутися до правоохоронних органів для перевірки ймовірних зловживань під час будівництва і реконструкції мостів у Києві.

24 липня речник прем’єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня того ж року.