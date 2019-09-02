Щодо законопроектів «Слуги народу» слід провести консультації з Венеційською комісією – Ахтем Чийгоз

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Олександр Качура («Слуга народу») і Ахтем Чийгоз («Європейська солідарність»).

Відповідно до Конституції, Верховна Рада ІХ скликання має зібратися у перший вівторок вересня для відкриття чергової сесії. Третє вересня буде єдиним пленарним днем цього тижня. І голова парламенту Дмитро Разумков озвучував бажання ухвалити закон про скасування недоторканності. Інші дні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях та фракціях.

Інна Кузнецова: Другого вересня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів, правоохоронних органів. Президент сказав, що «немає часу». І дуже з наскоком почали працювати. Ще минулого тижня ухвалили за основу законопроект про скасування депутатської недоторканності. Але 2 вересня глава держави говорив про те, що він доручає певні законопроєкти ухвалити у визначені терміни, і назвав прізвища відповідальних за це. Панове, чи не порушував цим Зеленський Конституцію, статтю 6? Оскільки не зовсім якось корелюється з правами президента те, що він говорив.

Олександр Качура: Згідно з Конституцією, Володимир Зеленський також є і главою держави. Більше того, він є політичним нашим лідером. Ці слова сказав не Зеленський, а це сказав народ України через Зеленського, тому що він чітко відчуває те, що зараз необхідні ці зміни. І в нас часу немає. Це нормально, коли політичний лідер на погоджувальній раді надає рекомендації і Верховній Раді, і прем’єр-міністру, які входять до однієї політичної команди, необхідні на сьогодні ініціативи. Я тут не бачу ніяких юридичних проблем. Більше того, немає взагалі ніяких.

Ми ухвалили рішення про те, що будемо ухвалювати рішення до того моменту і засідання триватиме, поки не проголосуємо всі питання

Ми на початку, згідно з регламентом Верховної Ради, ухвалили рішення більшістю голосів, що буде розглядатися за винятковою процедурою, тобто це тимчасова зміна положень регламенту на один день. Згідно з регламентом, ми повинні були закінчити не пізніше 18:15. Ми ухвалили рішення про те, що будемо ухвалювати рішення до того моменту і засідання триватиме, поки не проголосуємо всі питання. Жодних порушень Регламенту не було.

Ахтем Чийгоз (переклад): Ніхто не заперечує того, що у нас президент є в тому числі ініціатором законодавчої ініціативи. Питання у процедурі, питання у поспіхові, який ініціюється, і ось це «у нас немає часу». Але це не знімає відповідальності з депутатів, які мають діяти, згідно з Регламентом, і дотримуватися Конституції. Я сьогодні спостерігав за роботою Комітету правової політики. Сам процес обговорення і доволі переконливі аргументи, які наводять колеги на комітеті (представник «Батьківщини» взагалі встав і пішов!) і реакція більшості у комітеті... Дана установка – проголосували.

«У нас немає часу» – це не знімає відповідальності з депутатів, які мають діяти, згідно з Регламентом, і дотримуватися Конституції

Те ж було і в перший день роботи Верховної Ради. Ми всі ініціативи, які не суперечать або бажанню народу, або Конституції, готові підтримувати. Не можна у своїх намірах, які є очевидними для всіх, апелювати до народу, при цьому порушувати ухвалені норми Регламенту. Наприклад, ви до третьої ночі голосували за ухвалення постанов, які належать до повноважень голови Верховної Ради... Нам говорять так: народ нам довірив, ми повинні швидко вирішити основні питання, а ви також робили раніше так. Ну що це за аргументація?

Не треба дратуватися і сидіти у ложі президента та кричати: «Що ви там верещите?!» Це також політичну силу не прикрашає

Парламент базується на таких основних принципах, зокрема і плюралізм думок. І те, що ваші опоненти не дають вам спокійно тиснути за зелену картку, як роботам, то це є заслуга тих, хто намагається висловити альтернативну точку зору. Не треба щодо цього дратуватися і сидіти у ложі президента та кричати: «Що ви там верещите?!» Це також політичну силу не прикрашає.

– Дехто з конституціоналістів каже про те, що завтрашній день після того, як ухвалять закон про скасування депутатської недоторканності, може стати кінцем парламентаризму в Україні, тому що все ухвалюється поспіхом. Пане Качура, погоджуєтеся ви з цим чи ні?

Олександр Качура: Те, що це не на часі, кажуть деякі народні депутати вже 28 років. Відкладали і зрозуміло, з якою метою. У нас не повинно бути касти обраних людей, які не відповідають за свої дії юридичні, у тому числі за кримінальні правопорушення.

Що це не на часі, кажуть деякі народні депутати вже 28 років

Такого немає у жодній європейській країні, щоб, наприклад, народний депутат міг збити дитину на пішохідному переході, а потім спокійно поїхати, спокійно займатися своїми справами, а потім (можливо!) колись Верховна Рада зніме з нього недоторканність і його заарештують.

Чітко законом про статус народного депутата залишається пункт в частині діяльності нардепа, в частині його висловлювань, голосування, все, що він каже з трибуни, гарантії, що за цю частину його політичної діяльності притягати його заборонено, окрім наклепу. Мені дивно, як народному депутату, що багато хто у парламент просто прийшов ховатися.

– Пане Чийгоз, ви будете підтримувати завтра цей законопроект?

У передових країнах існують норми недоторканності, це гарантує свободу діяльності депутатів. Гадаю, треба не поспішати і дуже грамотно підійти, виписати всі норми

Ахтем Чийгоз: У передових країнах існують норми недоторканності, так як це гарантує свободу діяльності депутатів. Гадаю, що з рівнем наших сьогоднішніх відносин і полеміки, напевне, треба не поспішати і дуже грамотно підійти, виписати всі норми. Перед вами людина сидить, яка взагалі не перебували ніколи в умовах якої-небудь недоторканності. Навпаки, останні роки перебував у досить серйозних умовах. Питання не полягає в тому, щоб цю норму прибрати. Питання полягає в тому, щоб не «гнати коней», щоб все прописати, щоб це давало можливість в першу чергу саме «слугам народу», щоб у кнопкодавів не перетворитися, щоб не було тиску одних політичних лідерів, щоб ухвалені закони самостійність забезпечували.

Ми пропонуємо щодо низки законопроектів провести консультації з Венеційською комісією, щоб ми виглядали більш упевненими щодо ухвалених рішень

Ідеального нічого не буває. (У «Слузі народу» довго думатимуть – фракція почне хитатися – ред.) – ми це також розуміємо. Я був свідком, як ухвалювалися всі ці невідкладні речі, я згадав найгірші традиції СРСР і сучасної Росії. Що ти не говорив би, ця «вата» в Росії голосує, навіть не вникає, тому що є лідери і все. (Україна – не Росія – ред.) – абсолютно вірно. І не будемо вести до цього.

І ще одне. Ми пропонуємо щодо низки законопроектів провести консультації з Венеційською комісією, щоб ми виглядали більш упевненими щодо ухвалених рішень, які відповідають європейським нормам. Ніяка недоторканність не може бути пріоритетом твоєї діяльності.