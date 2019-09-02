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02 Вересень 2019, Київ 16:40
Новини | Політика

ЦВК зарєструвала 5 народних депутатів від «Слуги народу» замість тих, хто перейшов до уряду

За результатами виборів «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті

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Центральна виборча комісія повідомила про визнання обраними п’яти кандидатів до парламенту від партії «Слуга народу»: Анатолія Остапенка, Тетяни Циби, Івана Калаура, Юлії Гришиної та Ольги Руденко.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці установи, таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 2 вересня.

Раніше через призначення до нового уряду мандати склали Денис Малюська, Михайло Федоров, Ганна Новосад, Владислава Криклій та Олексій Оржель.

/**/ /**/ /**/ Спікер парламенту Дмитро Разумков (праворуч) і перший віцеспікер Руслан Стефанчук під час першого засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання, Київ, 29 серпня 2019 року
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Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

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