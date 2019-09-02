ЦВК зарєструвала 5 народних депутатів від «Слуги народу» замість тих, хто перейшов до уряду

Центральна виборча комісія повідомила про визнання обраними п’яти кандидатів до парламенту від партії «Слуга народу»: Анатолія Остапенка, Тетяни Циби, Івана Калаура, Юлії Гришиної та Ольги Руденко.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці установи, таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 2 вересня.

Раніше через призначення до нового уряду мандати склали Денис Малюська, Михайло Федоров, Ганна Новосад, Владислава Криклій та Олексій Оржель.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.