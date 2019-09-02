Новий член уряду розповів, чому об’єдналися Мінекології та Міненерговугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості об’єднали з Міністерством екології задля уникнення конфлікту між двома відомствами, повідомив новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

За його словами, у новому відомстві питання екології не будуть другорядними. Втім, пріоритетним буде збільшення енергоефективності.

«Ми не лише оцінюємо, що і як виробляємо, які надра видобуваємо, а й те, наскільки це забруднює довкілля. Тому пріоритети – відновлювальні джерела, акумуляція, енергоефективність, подолання енергетичної бідності», – сказав Оржель.

Міністр пообіцяв розробку законопроєктів для збільшення видобутку газу.

Він додав, що український та польський уряди уклали меморандум про імпорт газу до України з використанням польського терміналу скрапленого газу (LNG). 29 серпня компанія «Енергетичні ресурси України» повідомила про угоду, за якою природний газ зі США надійде до України через Польщу.

«Наш візит [до Варшави] був продуктивним. Ми уклали меморандум та провели першу зустріч з американською стороною щодо газу. Ми плануємо якнайшвидше готувати документацію та все необхідне для цього проекту. Зокрема і для того, щоб до газових переговорів з Росією бути у всеозброєнні», – наголосив керівник Міненергодовкілля.

Він зазначив, що новий уряд прискорить процес розділення «Нафтогазу» на профільні компанії для підвищення ефективності галузі та залучення інвесторів (анбандлінг – ред.).

За його словами, український газовий ринок, який імпортує до 11 мільярдів кубометрів газу на рік, є преміум-ринком для інвесторів. Тому уряд, з одного боку, створюватиме для них умови, з іншого –мінімізуватиме свій вплив на цей та інші ринки паливно-енергетичного сектору.

29 серпня Верховна Рада призначила новий склад уряду. Міністром енергетики та захисту довкілля став Олексій Оржель.