Радіо Свобода Daily: Уряд Гончарука – перелік міністрів

Нова Верховна Рада: перші рішення

Нова Верховна Рада розпочала свою роботу. Перший робочий день парламентарів, 29 серпня, виявився тривалим і плідним. Новообрані депутати склали присягу і створили 5 фракцій і одну депутатську групу:

«Слуга народу», яка утворила коаліцію: 254 народних депутати, голова фракції – Давид Арахамія;

«Опозиційна платформа – За життя»: 44 народних депутати, співголови фракції – Юрій Бойко і Вадим Рабінович;

«Європейська солідарність»: 27 народних депутатів, співголови фракції – Артур Герасимов та Ірина Геращенко;

ВО «Батьківщина»: 25 народних депутатів, голова фракції – Юлія Тимошенко;

«Голос»: 17 народних депутатів, голова фракції – Сергій Рахманін;

Депутатська група «За майбутнє»: 23 народних депутати, співголови – Віктор Бондар та Тарас Батенко.

Також депутати призначили головою Верховної Ради керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова.

Першим віцеспікером став Руслан Стефанчук, а другим віцеспікером – Олена Кондратюк.

Зеленський звернувся до депутатів

Із нагоди першого засідання нового парламенту до депутатів 9 скликання з промовою звернувся президент Володимир Зеленський. На початку він закликав народних депутатів «вже голосувати». «Давайте працювати, давайте вже голосувати, я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Менше смс-ок! Менше смс-ок, будь ласка, більше законів. Ми всі чекаємо», – заявив він. Привітавши народних депутатів, Зеленський згадав, що днями виповнилося сто днів із дня його інавгурації, і назвав цей період «тихою прогулянкою в сутінках із вимкненими фарами та на першій швидкості».

Також він заявив, що рівень довіри до новообраних депутатів дає їм можливість втілити задачі, які визначає як головні: зняття депутатської недоторканності, ухвалення закону про імпічмент, реформу правоохоронних органів, продовження децентралізації та євроінтеграції, лібералізацію економіки. Найголовнішою задачею президент назвав зміцнення безпеки і оборони, «завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму».

Новий уряд на чолі з Гончаруком

Прем'єром нового уряду Верховна Рада призначила Олексія Гончарука. За висловилися 290 депутатів. Таким чином народні депутати підтримали пропозицію Володимира Зеленського. Політичний портрет 35-річного Олексія Гончарука тут.

Також депутати схвалили склад нового уряду. Він виглядає так:

Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Альона Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Ганна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України. Як пояснив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента.

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;​

Андрій Загороднюк – міністра оборони, призначений за квотою президента;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ (також за президентською квотою).

СБУ очолив Баканов

Верховна Рада призначила головою СБУ Івана Баканова. Відповідне рішення підтримали 319 депутатів, проти – 26. У травні президент України Володимир Зеленський призначив свого колишнього партнера по студії «Квартал 95» Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Фактично з того часу він виконує обов’язки голови СБУ.

Генпрокурором призначили Рябошапку

Крім того, парламент призначив Руслана Рябошапку генеральним прокурором України. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів. До цього Рябошапка займав посаду заступника голови Офісу президента.

Тим часом, вже колишній генпрокурор України Юрій Луценко прокоментував обставини свого звільнення та заявив, що займатиметься підтримкою української книги, якщо йому не «придумають іншу роботу ті, хто так гаряче чекав 3 роки і 4 місяці цього зняття».

І про курйози новообраних депутатів:

Михайло Радуцький про смс і Супрун. Видання «Цензор.НЕТ» оприлюднило фото листування народного депутата Михайла Радуцького, в якому той із нецензурною лайкою відкидає припущення, що підтримує кандидатуру Супрун на посаду міністра охорони здоров’я. Як зазначив парламентар у коментарі Радіо Свобода, листувався він із особистим другом, який спитав, чи лобіює він призначення чинної виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун на посаду голови МОЗ. На питання, чи лобіює він натомість згадану в листуванні Зоряну Черненко, Радуцький відповів, що її кандидатуру обрала фракція «Слуги народу».

Ліза Богуцька про «путч» Порошенка. «Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він залишається до грудня. Саме на грудень Петро готує Путч», – пише народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька комусь на ім’я «Леночка». У листуванні, яке помітили на її телефоні журналісти під час засідання, депутат розповідає, чому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова все ж залишать на посаді. Соціальні мережі почали жартувати стосовно «путчу Порошенка» і про можливі причини того, що Аваков все ж втримається на міністерській посаді.

Свідчення про «Іловайський котел»

До 5-ї річниці розстрілу українських бійців у «Іловайському котлі» Радіо Свобода записало інтерв’ю із тогочасним начальником Генштабу ЗСУ генералом Віктором Муженком і тогочасним командувачем сектора «Б», теперішнім начальником Генштабу генералом Русланом Хомчаком, а також зібрало відеофакти, свідчення учасників подій, дані Генштабу ЗСУ, звіти слідства Військової прокуратури України та Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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