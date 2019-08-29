Зеленський назвав своїх кандидатів на посаду прем’єра та голови МЗС

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука прем’єр-міністром. Відповідний проєкт постанови оприлюднений на сайті парламенту.

Іншого заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка Зеленський висунув на посаду міністра закордонних справ.

35-річний Олексій Гончарук останні чотири роки очолював фінансований Європейським союзом Офіс ефективного регулювання.

У 2014-2017 роках Вадим Пристайко був заступником міністра закордонних справ. У липні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко призначив його головою місії України при НАТО.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.