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29 Серпень 2019, Київ 16:17
Новини | Політика

Зеленський назвав своїх кандидатів на посаду прем’єра та голови МЗС

35-річний Олексій Гончарук останні чотири роки очолював фінансований Європейським союзом Офіс ефективного регулювання

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука прем’єр-міністром. Відповідний проєкт постанови оприлюднений на сайті парламенту.

Іншого заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка Зеленський висунув на посаду міністра закордонних справ.

35-річний Олексій Гончарук останні чотири роки очолював фінансований Європейським союзом Офіс ефективного регулювання.

/**/ /**/ /**/ Олексій Гончарук
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У 2014-2017 роках Вадим Пристайко був заступником міністра закордонних справ. У липні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко призначив його головою місії України при НАТО.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.

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