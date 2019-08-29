Зеленський пропонує Раді призначити Баканова головою СБУ – проєкт постанови

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити Івана Баканова головою Служби безпеки України. Відповідний проєкт постанови оприлюднений на сайті парламенту.

Іншим проєктом постанови президент пропонує звільнити нинішнього голову СБУ Василя Грицака.

У травні Зеленський призначив свого колишнього партнера по студії «Квартал 95» Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Фактично з того часу він виконує обов’язки голови СБУ.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.