Україна отримає природний газ зі США через Польщу – компанія ЕРУ

Природний газ зі Сполучених Штатів надійде в Україну через Польщу, повідомила 29 серпня компанія «Енергетичні ресурси України», яка є учасником угоди.

«Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбає зріджений природний газ у США, який буде продано компанії «Енергетичні Ресурси України» (ЕРУ) після регазифікації. Завдяки послідовному розширенню поставок зрідженого газу PGNiG здатна пропонувати природний газ більшій кількості споживачів», – ідеться в повідомленні.

За даними компанії ЕРУ, на початку листопада 2019 року зріджений газ прибуде до польського терміналу в Свіноуйсьці. Згодом газ надійде до польської системи передачі, звідки він потрапить до України через газове сполучення в Германовіце. Поставки для ЕРУ здійснюватимуться до кінця 2019 року.

Раніше 29 серпня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що до початку опалювального сезону необхідно закачати у підземні сховища газу (ПСГ) ще близько двох мільярдів кубометрів палива.

Ризиком для України перед початком нового опалювального сезону є ймовірне припинення або суттєве скорочення російського транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) з січня 2020 року, коли завершується дія довгострокової угоди на транзит. Росія зможе вдатися до такого кроку, якщо запустить до кінця 2019 року газопровід «Північний потік-2». Переговори щодо нової угоди про транзит газу з використанням української ГТС нині тривають.