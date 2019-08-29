До початку опалювального сезону необхідно ще 2 мільярди кубометрів газу – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що до початку опалювального сезону необхідно закачати у підземні сховища газу (ПСГ) ще близько двох мільярдів кубометрів палива.

«Обсяги газу у підземних сховищах перевищили 18 мільярдів кубометрів. Щоб пройти опалювальний сезон без енергетичних ризиків, маємо до початку опалювального сезону накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу», – ідеться в повідомленні в твітері.

Ризиком для України перед початком нового опалювального сезону є ймовірне припинення або суттєве скорочення російського транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) з січня 2020 року, коли завершується дія довгострокової угоди на транзит. Росія зможе вдатися до такого кроку, якщо запустить до кінця 2019 року газопровід «Північний потік-2». Переговори щодо нової угоди про транзит газу з використанням української ГТС нині тривають.