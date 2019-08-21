«Нафтогаз»: обсяг газу в ПСГ рекордний з 2012 року, закачування триває

Україна накопичила у підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 21 серпня 17,4 мільярда кубометрів блакитного палива, що є найбільшим показником із 2012 року. Про це повідомила компанія-оператор газотранспортної системи «Укртансгаз», яка входить до НАК «Нафтогаз України».

«Всього до початку опалювального сезону необхідно накопичити в ПСГ не менш як 20 мільярдів кубометрів газу. Це дасть можливість Україні пройти наступний осінньо-зимовий період, навіть з урахуванням повної зупинки «Газпромом» транзиту з 1 січня 2020 року», – вказали в компанії.

«Укртрансгаз» припинив закачування блакитного палива вже на чотирьох (з десяти) підземних газосховищах у зв’язку із досягненням планових обсягів на 2019 рік – на Солохівському ПСГ, Червонопартизанському ПСГ, Пролетарському ПСГ, Краснопопівському ПСГ. Режим закачування триває на шести інших газосховищах у середньодобовому обсязі 75 мільйонів кубометрів», – додали в «Укртрансгазі».

Ризиком для України перед початком нового опалювального сезону є ймовірне припинення або суттєве скорочення російського транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) з січня 2020 року, коли завершується дія довгострокової угоди на транзит. Росія зможе вдатися до такого кроку, якщо запустить до кінця 2019 року газопровід «Північний потік-2». Переговори щодо нової угоди про транзит газу з використанням української ГТС нині тривають.