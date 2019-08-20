Україна готує додатковий пункт реверсного прийому газу, щоб не залежати від Росії

Українська державна газотранспортна компанія «Укртрансгаз» готується до 1 січня відкрити додатковий пункт для імпорту додаткових 1,5 мільярда кубометрів природного газу з території Євросоюзу. Київ очікує, що Росія може припинити транзит газу через Україну, коли наприкінці 2019 року добіжить кінця термін попередньої угоди.

У повідомленні для преси 19 серпня оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» заявив, що блакитне паливо надійде з Румунії через спільний кордон України з Молдовою. У цьому місці з обох сторін розташуються прикордонні станції вимірювання обсягів газу.

«Для України та Молдови цей проект має стратегічне значення, оскільки, диверсифікуючи шляхи постачання газу, обидві держави підвищать свою надійність та гарантують безперебійне постачання газу своїм споживачам», – зазначили в «Укртрансгазі».

Оскільки система транспортування газу в Україні передбачає насамперед експорт, трубопроводи потребують модернізації для реверсних постачань.

Україна вже отримує газ зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Київ припинив імпорт газу з Росії в листопаді 2015 року після анексії Криму та підтримки Москвою проросійських бойовиків на сході України.

«Укртрансгаз» заявив, що веде переговори з румунською компанією SNTGN Transgaz, а також іншими країнами щодо отримання газу з трансбалканського трубопроводу.

Побоювання, що російський «Газпром» повністю припинить транзит газу через Україну після добудови газопроводу «Північний потік-2», змушує Україну зберігати на зиму більші обсяги газу в підземних сховищах.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 газосховищ загальною місткістю 31 мільярд кубометрів.