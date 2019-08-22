«Нафтогаз» в інтересах споживачів пропонує купувати газ наперед і дешевше – Вітренко

Компанія «Нафтогаз України» пропонує побутовим споживачам, які мають кошти, купити собі газ на зиму вже зараз, наперед, за нижчими літніми цінами, розповів виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко в ефірі передачі «Ваша свобода».

«Є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Вони теж є громадянами України, споживачами, їхні інтереси теж важливі для «Нафтогазу» і для країни. Тому для таких споживачів був запропонований продукт, коли вони сплачують за поточною ціною, і таким чином взимку в них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить, тобто це щось таке, що людям має бути зрозуміло як вигідна пропозиція», – сказав він.

Ті, хто не має фінансових можливостей скористатися програмою «Газовий запас», як і раніше, будуть отримувати субсидії, додав Вітренко.

«Так, ми не очікуємо якусь значну суму, особливо враховуючи, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути, і ще питання, наскільки облгаззбути ці гроші заплатять «Нафтогазові», але в будь-якому разі інтереси споживачів важливі самі по собі. Якщо, наприклад, «Нафтогаз» може зробити щось, щоб принаймні в певної категорії споживачів була можливість зараз купити газ дешевше, був якийсь вибір, «Нафтогаз» має це робити, оскільки нафтогазова компанія має працювати в інтересах споживачів. А споживачі – це і люди, які отримують субсидії, і люди, які субсидію не отримують і можуть заплатити наперед за нижчою ціною», – розповів Вітренко.

Попереднього дня, 21 серпня, «Нафтогаз України» повідомив про запуск нового продукту для побутових споживачів «Газовий запас» у рамках програми «Твоя енергонезалежність»: побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

«Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що взимку газ подорожчає, бо на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і в побутових споживачів. Такий продукт існує на багатьох розвинених ринках», – сказав голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

За цією схемою побутовий споживач зможе закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Цей обсяг, кажуть у «Нафтогазі», є достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Скористатися пропозицією можна буде до 25 вересня. Відпускна ціна «Нафтогазу» газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

Для того, щоб скористатись новим продуктом, необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту), підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу.

Ця пропозиція від ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» також діє наразі в ТОВ «Вінницягаз Збут», ТОВ «Волиньгаз Збут», ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут», ТОВ «Житомиргаз Збут», ТОВ «Закарпатгаз Збут», ТОВ «Запоріжгаз Збут», ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут», ТОВ «Київоблгаз Збут», ПАТ «Луганськгаз», ТОВ «Львівгаз Збут», ТОВ «Миколаївгаз Збут», ТОВ «Рівнегаз Збут», ТОВ «Сумигаз Збут», ТОВ «Харківгаз Збут», ТОВ «Хмельницькгаз Збут», ТОВ «Чернівцігаз Збут», ПАТ «Чернігівгаз Збут».

На цей час пропозиція недоступна клієнтам інших газзбутів, хоча в «Нафтогазі» сподіваються, що й інші приєднаються до цієї схеми. Як варіант, «Нафтогаз» пропонує споживачам змінити попереднього газопостачальника і стати клієнтом безпосередньо національної газопостачальної компанії «Нафтогаз України».