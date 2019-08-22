Директор «Нафтогазу» Вітренко розповів, чи бачить себе в новому уряді

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявляє, що не має амбіцій бути «великим начальником», але обговорює питання про те, наскільки «він потрібен державі». Він сказав про це 22 серпня в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на питання про те, чи бачить себе в новому уряді.

«Для мене особисто було б краще, і для моєї родини, щоб я, навпаки, повернувся працювати в бізнес. Наскільки я потрібен своїй державі, що я можу зробити і наскільки це критично необхідно для держави – це інше питання. Воно обговорюється. Поки я його не коментую. Але в мене немає особистих амбіцій бути великим начальником, можновладцем, чиновником і все інше», – сказав Вітренко.

Раніше в Atlantic Council Вітренка згадували як одного з можливих кандидатів у прем’єр-міністри України.

Дослідники наголошували, що він комунікабельний, харизматичний і здатний «говорити буквально про все», водночас додавали, що йому бракує досвіду.

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Виконавчому директору «Нафтогаз України» Юрієві Вітренку 42 роки. За його участі впроваджена диверсифікація газових поставок до України і поданий позов проти російського «Газпрому» щодо умов транзиту газу українською територією.