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22 Серпень 2019, Київ 19:09
Новини | Політика

Директор «Нафтогазу» Вітренко розповів, чи бачить себе в новому уряді

Раніше в Atlantic Council Вітренка згадували як одного з можливих кандидатів у прем’єр-міністри України

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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявляє, що не має амбіцій бути «великим начальником», але обговорює питання про те, наскільки «він потрібен державі». Він сказав про це 22 серпня в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на питання про те, чи бачить себе в новому уряді.

«Для мене особисто було б краще, і для моєї родини, щоб я, навпаки, повернувся працювати в бізнес. Наскільки я потрібен своїй державі, що я можу зробити і наскільки це критично необхідно для держави – це інше питання. Воно обговорюється. Поки я його не коментую. Але в мене немає особистих амбіцій бути великим начальником, можновладцем, чиновником і все інше», – сказав Вітренко.

Раніше в Atlantic Council Вітренка згадували як одного з можливих кандидатів у прем’єр-міністри України.

Дослідники наголошували, що він комунікабельний, харизматичний і здатний «говорити буквально про все», водночас додавали, що йому бракує досвіду.

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Виконавчому директору «Нафтогаз України» Юрієві Вітренку 42 роки. За його участі впроваджена диверсифікація газових поставок до України і поданий позов проти російського «Газпрому» щодо умов транзиту газу українською територією.

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