Час спливає. Україна готується до припинення транзиту російського газу

Україна готується до можливого газового протистояння з Росією. Наприкінці року закінчується 10-річний контракт на транспортування російського газу до Європи. Не маючи підписаного нового контракту, українська газотранспортна компанія «Нафтогаз» збільшує запаси газу та веде модернізацію кількох компресорних станцій, що забезпечують схід України на випадок, якщо Росія знову, як і 10 років тому, припинить постачання газу в Європу через територію України. Сусіди України, які постраждали від газового конфлікту між Україною і Росією взимку 2009 року, стежать за ситуацією.

Голова державної енергетичної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв днями заявив, що Україна цього року збільшує запаси газу на 18%, порівняно з минулим (станом на 16 серпня вже накопичили в підземних сховищах 17 мільярдів кубометрів, потрібно накопичити до 20), щоб покрити свої зимові потреби та гарантувати транзит європейським споживачам.

«З наближенням кінця чинного російського контракту на транспортування газу через Україну український оператор газотранспортної системи готується до можливого припинення транзиту російського газу далі до Європи. Хоча термін дії угоди закінчується через кілька місяців, все ще незрозуміло, чи і за яких умов триватиме транзит через Україну», – зауважує чеське спеціалізоване видання oEnergetice.cz.

Видання нагадує, що Україна регулярно використовує частину газу, що надходить із Росії, призначеного для інших європейських споживачів, для постачання своїх східних регіонів, компенсуючи це зниження запасами зі сховищ, розташованих на заході країни.

Після можливого припинення транзиту російського газу через Україну деякі частини країни могли опинитися посеред зими без достатніх поставок газу, на що «Укртрансгаз» відповів зміцненням внутрішньої системи. Всередині серпня компанія повідомила, що вона завершила модернізацію п’яти компресорних станцій для роботи в реверсному режимі.

«У січні 2009 року через провокаційні дії «Газпрому» українська ГТС вже була змушена працювати в умовах відсутності транзиту. На той момент штатних можливостей переключення на реверсний режим не було і для проходження газової кризи була реалізована тимчасова схема газопостачання «захід-схід», – мовиться у заяві компанії.

Україна раніше задовольняла свої потреби в газі за рахунок імпорту з Росії, але не купувала російський газ безпосередньо з листопада 2015 року, після того, як Росія анексувала український Крим. Транспортування газу до Європи тривало, попри конфлікт, і приносило Україні 3 мільярди доларів щорічно.

Нового контракту на постачання російського газу до Європи поки немає. І українська сторона виходить з того, що до кінця року його може і не бути. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що такий варіант досі залишається найбільш імовірним.

Чеське видання не виключає, що сторони все ж підпишуть контракт до кінця року. «Минулого місяця Росія хотіла домовитися про короткостроковий контракт, але Україна хоче отримати від Росії гарантії того, що газ по її території переправлятиметься на довгостроковій основі. Таким чином Україна все ще розраховує на 10-річний контракт із мінімальним обсягом річного транспортування», – мовиться у повідомленні чеського видання.

Україна також заявила, що хотіла би, аби до переговорів долучилися і європейські партнери.

На початку року уповноважений Чехії у справах енергетичної безпеки Вацлав Бартушка в інтерв’ю Радіо Свобода​ прогнозував новий конфлікт між Україною і Росією щодо транспорту газу. Але, за його словами, за 10 років Чехія добре підготувалася до такого розвитку подій і вже не боїться наслідків.

«Ми винесли урок з кризи 2009 року, і тепер для вашої інформації можу сказати, що в 2017 році через територію України та Словаччини до Чехії надійшло 0,7% природного газу. Натомість 99,3% газу надійшло з Німеччини», – сказав Бартушка.

Американське видання Forbes при цьому нагадує, що якраз через Німеччину Росія добудовує вже другий газогін в обхід України, який, на переконання голови української компанії «Нафтогаз» Андрія Коболєва, існує з однієї головної причини – створення тиску на Україну.

«Росії потрібно прибрати транзит з України з дуже простої причини: бо транзит робить повномасштабну військову агресію проти України дуже дорогим заняттям», – сказав Андрій Коболєв, в інтерв’ю німецькій телерадіокомпанії Deutsche Welle. На його думку, зараз напруженість між двома країнами дуже велика, і конфлікт може початися коли завгодно, війна, яка «коштуватиме російській державі дорого, репутаційно та фінансово».