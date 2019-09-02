«Гібридне» міністерство: як одне відомство дбатиме і про енергетику, і про екологію водночас

У новому уряді екологічні та енергетичні питання передали одному відомству – Міністерству енергетики та природних ресурсів (Міненергодовкілля). Така комбінація не нашкодить захисту довкілля, натомість – допоможе дбати про клімат та будувати комплексну державну політику, пояснив на своєму першому брифінгу керівник Міненергодовкілля Олексій Оржель. Він розповів про пріоритети роботи нового відомства. Втім, його заяви вже спричинили критику з боку недержавних екологів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості об’єднали з Міністерством екології задля уникнення конфлікту між двома відомствами, пояснив на своєму першому брифінгу новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Він наголосив, що поєднання двох різних секторів в межах одного відомства – насправді є логічним, оскільки політика щодо розвитку енергетики, зменшення викидів та збереження клімату має бути комплексною.

За його словами, у новому відомстві питання екології не будуть другорядними. Втім, пріоритетним стане збільшення енергоефективності.

«Ми не лише оцінюємо, що і як виробляємо, які надра видобуваємо, а й те, наскільки це забруднює довкілля. Тому пріоритети – відновлювальні джерела, акумуляція, енергоефективність, подолання енергетичної бідності», – сказав Оржель.

Міністр пообіцяв розробку законопроєктів для збільшення видобутку газу.

Він додав, що український та польський уряди уклали меморандум про імпорт газу до України з використанням польського терміналу скрапленого газу (LNG). 29 серпня компанія «Енергетичні ресурси України» повідомила про угоду, за якою природний газ зі США надійде до України через Польщу.

«Наш візит (до Варшави – ред.) був продуктивним. Ми уклали меморандум та провели першу зустріч з американською стороною щодо газу. Ми плануємо якнайшвидше готувати документацію та все необхідне для цього проекту. Зокрема і для того, щоб до газових переговорів з Росією бути у всеозброєнні», – наголосив керівник Міненергодовкілля.

Він зазначив, що новий уряд прискорить процес розділення «Нафтогазу» на профільні компанії для підвищення ефективності галузі та залучення інвесторів (анбандлінг – ред.).

За словами Олексія Оржеля, український газовий ринок, який імпортує до 11 мільярдів кубометрів газу на рік, є преміум-ринком для інвесторів. Тому уряд, з одного боку, створюватиме для них умови, з іншого – мінімізуватиме свій вплив на цей та інші ринки паливно-енергетичного сектору.

Міненергодовкілля «ревізує» сумнівні рішення попередників

Міненергодовкілля «ревізує» контраверсійні рішення минулого уряду в енергетиці. Це Олексій Оржель пообіцяв, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться і про відтермінування запуску газоочисних споруд для ТЕС і ТЕЦ, і про план з будівництва системи вітростанцій на Боржавському хребті у Карпатах.

«Ми проведемо ревізію всіх подібних рішень, з точки зору як екології, так і енергетики. Щодо ВЕС на Боржаві – наскільки я знаю, є питання до дозвільної документації», – наголосив Оржель.

За словами посадовця, нині Міненергодовкілля бере участь у розробці програми нового уряду, і додає туди свої пріоритети. Радіо Свобода наводить їх тезово – виходячи зі змісту промови міністра.

Пріоритети Міненергодовкілля

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії

Розвиток потужностей з акумуляції енергії

Протидія змінам клімату, подолання їхніх негативних наслідків

Зменшення викидів

Інвестиції в енергетику

Енергоефективність

Контроль впливу енергетики на довкілля

Анбандлінг «Нафтогазу» для залучення інвестицій: розділення його на видобувну, газотранспортну компанії та компанію-оператора підземних сховищ.

Нарощування власного видобутку енергоносіїв

Запуск імпорту і транзиту газу, який надходить на LNG-термінали Польщі зі США

Економічно обґрунтовані тарифи та економічне зростання, що допоможе подолати «енергетичну бідність українців» та зменшити частку отримувачів субсидій

Експерт про приєднання Міністерства захисту довкілля до Міненерго: «Це явний конфлікт інтересів»

Міненергодовкілля, яке поєднує функції двох міністерств, тільки розпочало свою роботу. Однак перший публічний виступ міністра вже наразилися на критику еко-активістів. Так, Катерина Норенко, аналітик та еколог міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» не виключає, що енергетичні мотиви у роботі міністерства можуть домінувати над екологічними.

З такої логіки, це Міністерство енергетики треба було приєднати до міністерства захисту довкілля, а не навпаки

«Олексій Оржель передовсім намагався пояснити логіку того, що вони поєднали два протилежні міністерства. Зокрема, він зауважив, що мета – прибрати конкуренцію двох відомств, а також забезпечити максимально комплексну політику, оскільки у світі дедалі більшим пріоритетом стає захист клімату. Але якщо виходити з такої логіки, це міністерство енергетики треба було приєднати до міністерства захисту довкілля, а не навпаки. Ми проаналізували, як це працює у 28 країнах Євросоюзу. З них лише у вісьмох ми знайшли спільне міністерство екології та енергетики. До того ж, все відбувалося поступово, – наголошує Катерина Норенко. – Ще у 2007 році у ЄС схвалили комплексний підхід до енергетичної та екологічної політики. Відтак енергетика поділялася на дві частини.

В ЄС енергетика не має свого окремого органу... За умови існування різних впливів в Україні пріоритет надаватиметься не екології

І довкіллєва частина перейшла до екологічних відомств, а економічна – передавалася до міністерства економіки. В багатьох країнах ЄС енергетика не має свого окремого органу і не формує якоїсь окремої політики! Зрозуміло, що за умови існування різних впливів в Україні пріоритет надаватиметься не екології. Це не просто побоювання, це – загроза».

Представниця організації «Екологія – Право – Людина» наводить один з прикладів, коли в межах нового відомства стикаються два протилежні інтереси: енергетичний та екологічний.

«Вже є досить конфліктне питання – полонина Боржава. Чи зберегти цю цінну природну територію з унікальним геологічним спадком? Чи – побудувати там цілий комплекс вітряків? І на це запитання, яке журналіст поставив Оржелю, він дуже ухильно відповів. Сказав тільки, що триває процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД) цього проєкту. Мінприроди робило ОВД на різні об’єкти, зокрема й енергетичні. А тепер запитання: у цьому випадку Міненергодовкілля робитиме ОВД на самого себе, на власний проєкт? Це – явний конфлікт інтересів!» – вважає Катерина Норенко.

29 серпня Верховна Рада призначила новий склад уряду, скоротивши при цьому кількість міністерств. Міністром енергетики та захисту довкілля став Олексій Оржель, на момент призначення – голова Української асоціації відновлюваної енергетики, керівник сектору «Енергетика» Офісу ефективного регулювання (BRDO).