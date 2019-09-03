Скасовувати чи не скасовувати – американські експерти про депутатську недоторканність

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада України на своєму засіданні планує обмежити недоторканність народних депутатів, свідчить оприлюднений на сайті парламенту порядок денний. Раніше й голова ВРУ Дмитро Розумков заявляв, що парламент має скасувати депутатську недоторканність на засіданні 3 вересня. Вже під час першого засідання першої сесії наприкінці минулого тижня Верховна Рада 9-го скликання ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. За законопроєкт №7203 проголосували 363 депутати. Закон вважається ухваленим, якщо за нього проголосує не менше від двох третин конституційного складу парламенту, тобто не менше ніж 300 депутатів України.

Ніхто не повинен бути над законом, ані депутат, ані президент, ані будь-який чиновник будь-якого рівня влади, каже старший експерт Фонду Маршалла Джонатан Катц:

Важливо, щоб всі несли відповідальність за свої дії. Починаючи від президента країни до чиновників всіх щаблів влади. За умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів

«Я думаю, це важливо, щоб всі несли відповідальність за свої дії. Починаючи від президента країни до чиновників всіх щаблів влади. За умови, що це не робиться заради переслідування політичних опонентів. Якщо всі будуть нести відповідальність, якщо, скажімо, електронна декларація чітко вказує на корупцію, якщо у особи є власність чи інші цінні речі, які коштують набагато більше від депутатської зарплати. Найгірше, це коли корупція є очевидною, але зробити з цією людиною нічого не можна. Якщо скасування недоторканності викорінить цю проблему – це буде крок у правильному напрямку».

Тільки тоді депутати приходитимуть у парламент для того, щоб насправді займатися своєю прямою справою – творити закони в інтересах своїх виборців, говорить заступник директора Інституту Кеннана Вільям Померанц:

Депутати будуть змушені переорієнтуватися. У тому сенсі, що вони балотуватимуться в парламент не для того, щоб отримати імунітет для проведення різноманітних незаконних оборудок

«Такий крок призведе до того, що депутати будуть змушені переорієнтуватися. У тому сенсі, що вони балотуватимуться в парламент не для того, щоб отримати імунітет для проведення різноманітних незаконних оборудок, як це було у минулому. Вони будуть займатися своєю прямою справою, зосередяться на потребах населення, зосередяться на створенні механізмів управління країною. Тому скасування імунітету призведе до виникнення більш ефективного та менш корумпованого парламенту.

Втім, вкрай важливо, щоб відмова від депутатської недоторканності відбулась паралельно з реальними змінами в правоохоронній та судовій системах, наголошують аналітики.

Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із реформами, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів

«Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із реформами, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів, що історично було проблемою в Україні. Так що скасування недоторканності – це правильний перший крок, але це не повинно бути останнім кроком. Правоохоронні органи не повинні бути втягнуті у політику, правоохоронні органи повинні піклуватися виключно питаннями дотримання закону», – зауважує старший експерт Центру європейської політики Браян Вітмор.

Спроби відмовитись від депутатської недоторканності в Україні були і у минулому, втім, невдалі.

Венеціанська комісія у 2015 році дійшла висновку, що повне скасування депутатського імунітету в країнах із вразливою демократією, якою є Україна, може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту. Деякі експерти зауважують, сьогодні такий крок був би особливо небезпечним – президент Зеленський вже консолідував владу, отримавши більшість у парламенті, та може використати зняття недоторканності для переслідування опозиційних депутатів. Вільям Померанц каже: такі побоювання перебільшені:

«Ми повинні почекати. Якщо насправді президент Зеленський використає скасування імунітету для переслідування своїх опонентів, виникне питання і до системи правосуддя, і чесності правлячої партії. Настануть політичні наслідки, якщо він зловживатиме своєю владою. Я не думаю, важко повірити у те, що він буде переслідувати меншість, представників інших фракцій».

Депутатська недоторканність як інструмент системи стримувань та противаг добре працює в країнах розвинутих демократій, в Україні цей інститутшвидше шкодить демократичним процесам, каже старший експерт Інституту Східноєвропейських досліджень Андреас Умланд:

«За інших умов я би погодився, що парламентарі повинні мати імунітет, поки вони працюють у парламенті, але за пострадянських умов в Україні та інших колишніх республіках Радянського Союзу я підтримую відмову від недоторканності, тому що вона спотворює політичний процес. Зеленський та його однопартійці заявляють, що зараз в Україні починається нова епоха, з новим парламентом, з новим президентом, і таке фундаментальне рішення, яке по-новому визначатиме роботу парламенту, якраз і стане ознакою початку нової ери».

Президент Зеленський виступає за ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який передбачає повне зняття з народних депутатів недоторканності вже з 2020 року.