Верховна Рада вирішила працювати до повного розгляду всіх питань порядку денного.

Рішення підтримали 317 народних депутатів.

3 вересня Верховна Рада на своєму засіданні планує внести зміни до Конституції й обмежити недоторканність народних депутатів.

Крім того, парламентарі пропонують включити до порядку денного та направити на висновок до Конституційного суду сім законопроєктів, у тому числі про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 народних депутатів, припинення депутатських повноважень у випадку неперсонального голосування («кнопкодавства») та права президента призначати й звільняти директорів Національного антикорупційного бюро й Державного бюро розслідувань.

Наступне засідання парламенту відбудеться 10 вересня. 4, 5 і 6 вересня депутати планують працювати в комітетах, комісіях і фракціях.