Зеленський: депутати не нестимуть відповідальності за політичні рішення

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що народні депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення, голосування чи публічні виступи у разі ухвалення законопроєкту про внесення змін до статті 80 Конституції України й обмеження їхньої недоторканності.

Зеленський сказав про це 3 вересня під час засідання Верховної Ради України, на якому триває розгляд відповідного законопроєкту.

«Я хочу вкотре розвіяти всі міфи і політичні маніпуляції. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не нестимуть відповідальність за політичні рішення, голосування або будь-які політичні та публічні виступи», – сказав президент.

Верховна Рада на своєму засіданні 3 вересня почала розглядати обмеження недоторканності народних депутатів. Для ухвалення рішення необхідно 300 голосів.

У першому читанні законопроєкт про внесення змін до статті 80 Конституції ухвалили в ніч на 30 серпня. За це проголосували 363 народні депутати.

Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.