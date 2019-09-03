Рада почала розглядати обмеження депутатської недоторканності

Верховна Рада на своєму засіданні 3 вересня почала розглядати обмеження недоторканності народних депутатів.

Для ухвалення рішення необхідно 300 голосів.

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У першому читанні законопроєкт про внесення змін до статті 80 Конституції ухвалили в ніч на 30 серпня. За це проголосували 363 народні депутати.

Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком.

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Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.