Рада почала розглядати обмеження депутатської недоторканності

Верховна Рада на своєму засіданні 3 вересня почала розглядати обмеження недоторканності народних депутатів.
Для ухвалення рішення необхідно 300 голосів.
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У першому читанні законопроєкт про внесення змін до статті 80 Конституції ухвалили в ніч на 30 серпня. За це проголосували 363 народні депутати.
Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком.
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Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.
Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.
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