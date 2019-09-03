Обмеження депутатської недоторканності. Як голосували фракції

3 вересня Верховна Рада 373 голосами обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року.

Фракції голосували таким чином:

«Слуга народу»: 252 голоси «за» із 252;

«Опозиційна платформа – за життя»: 27 не голосували, 17 – відсутні;

«Європейська солідарність»: 24 – «за», троє – утрималися;

«Батьківщина»: 23 – «за», один – відсутній;

Група «За майбутнє»: 22 – «за»;

«Голос»: 19 – «за», один – відсутній.

Також за обмеження недоторканності проголосували 33 позафракційні народні депутати, ще один – не голосував.

Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.

Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.