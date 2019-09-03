Обмеження депутатської недоторканності. Як голосували фракції

3 вересня Верховна Рада 373 голосами обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року.
Фракції голосували таким чином:
«Слуга народу»: 252 голоси «за» із 252;
«Опозиційна платформа – за життя»: 27 не голосували, 17 – відсутні;
«Європейська солідарність»: 24 – «за», троє – утрималися;
«Батьківщина»: 23 – «за», один – відсутній;
Група «За майбутнє»: 22 – «за»;
«Голос»: 19 – «за», один – відсутній.
Також за обмеження недоторканності проголосували 33 позафракційні народні депутати, ще один – не голосував.
Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.
Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.
Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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