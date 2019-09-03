Рада направила до КСУ закони про призначення голів ДБР та НАБУ і скасування адвокатської монополії

Верховна Рада України направила на розгляд Конституційного суду два законопроекти авторства президента Володимира Зеленського.

282 депутати підтримали пропозицію направити до КСУ законопроект, яким пропонується закріпити за президентом Володимиром Зеленським повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР). Документ також пропонує закріпити за президентом повноваження створювати «незалежні регуляторні органи».

Наразі, згідно з законодавством, керівників НАБУ та ДБР призначає Верховна Рада.

Також Рада направила до Конституційного суду закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)». Це рішення підтримали 337 депутатів. Законодавчий акт пропонує виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.