Антикорупційний суд починає роботу 5 вересня. Трансляція

Вищий антикорупційний суд України починає роботу 5 вересня.

О 10:00 має розпочатися брифінг голови суду Ольги Танасевич. На захід запросили президента України Володимира Зеленського, голову Верховного суду Валентину Данішевську, голову Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Станіслава Кравченка та нового генерального прокурора Руслана Рябошапку. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.