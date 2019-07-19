Зеленський розповів, коли запропонує кандидатуру нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що кандидатуру нового генерального прокурора запропонує після формування більшості в новообраному парламенті. Як повідомляє прес-служба президента, він заявив про це 19 липня на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю.

«Ми підтверджуємо реформу судової системи й антикорупційних органів. З 5 вересня почне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів», – цитує Зеленського його прес-служба.

11 червня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. 2 липня Зеленський повторно звернувся в парламент щодо звільнення Луценка. Це питання в сесійній залі поки що не розглядали.

Сам Луценко у травні заявляв, що «не бачить» підстав для своєї відставки.

Юрій Луценко працює на посаді генпрокурора з травня 2016 року.

Позачергові вибори парламенту в Україні відбудуться 21 липня.