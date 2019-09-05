Четверта парламентська поразка британського прем’єра. Що далі?

Лондон – Верхня палата британського парламенту, Палата лордів, ухвалила у четвер вранці рішення проголосувати за законопроект, згідно з яким для британського уряду стане неможливим вивести країну з Європейського союзу без жодної угоди. Напередодні цей же законопроект схвалила нижня палата – Палата громад. Плани прем’єр-міністра Боріса Джонсона і його уряду зазнали дошкульного удару, і тепер цілу схему прем’єра-консерватора щодо виходу з ЄС за будь-яку ціну і без угоди має бути перероблено з огляду на останній розвиток подій. Цікавим моментом також стали дебати щодо оголошення передчасних виборів у Британії. Оглядачі зазначають, що саме вибори можуть стати вирішальним чинником у цій ситуації.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон став найпершим британським прем’єром, який зазнав поразки вже під час першого голосування щодо його пропозиції у британському парламенті. Ба більше, Джонсон лише цього тижня зазнав іще кілька поразок поспіль під час голосувань у парламенті. Загалом ідеться про чотири парламентські поразки Джонсона лише за неповний тиждень. Для порівняння, Марґарет Тетчер зазнала стільки ж поразок за всі свої 11 з половиною років на посаді британського прем’єра. Все це відбулося у доволі стислі часові рамки, і оглядачі зазначають, що британський керівник мусить негайно змінити свою стратегію. Якщо цього не буде зроблено, країна порине у чергову спіраль карколомної політичної кризи. Втім, Боріс Джонсон у притаманному йому конфронтаційному дусі і надалі наголошує, що попри все таки виведе Британію з ЄС 31 жовтня, звинувачуючи опозицію, у першу чергу лейбористів, у спробах затягти процес виходу з Євросоюзу.

Переклад твіту: «Капітулянтський законопроект лідера лейбористів Джеремі Корбіна значитиме роки невизначеності і зволікань. Я налаштований повести нашу країну вперед і вивести Британію з ЄС 31 жовтня»

За цих умов варто брати до уваги, що прем’єр Джонсон провів попередньо певну «артпідготовку», припинивши роботу парламенту від наступного тижня і до середини жовтня. Відтак депутати-консерватори Палати лордів намагалися усіляко уповільнити схвалення верхньою палатою британського парламенту законопроекту щодо неможливості виведення країни з Європейського союзу без жодної угоди, аби дотягти до наступного тижня, коли діяльність парламенту буде припинено його на певний час, і не дати шансу цьому законопроектові набути статусу закону. Проте, як зазначив депутат Палати лордів від опозиції Річард Ньюбі, депутати від Консервативної партії збагнули всю необачність і безглуздість такої поведінки.

«Врешті, з’явилось усвідомлення від тих, хто був з іншого боку водорозділу, що така тактика була більш ніж безглуздою, і вони самі виглядали безглуздо, отож нам треба було знайти шлях уперед», - заявив Ньюбі.

Згідно з цим законопроектом, поданим на розгляд депутатом-лейбористом Гіларі Бенном, прем’єр Джонсон має або провести через парламент уже узгоджений план виходу з ЄС до 19 жовтня, або звернутись до ЄС із проханням надати ще одне подовження процесу «брекзиту» до 31 січня 2020 року. Якщо ЄС запропонує іншу дату подовження, саме британський парламент, а не уряд, матиме право або погодитись із цією датою, або її відкинути. Але у будь-якому разі, схвалення цього законопроекту в парламенті стало найболіснішою з поразок Боріса Джонсона. Лунають навіть припущення, що саме це може призвести до того, що прем’єрство Джонсона може не дожити до початку наступного тижня.

Переклад твіту: «Законопроект про вихід з ЄС пройшов усі стадії у Палаті громад. Велика поразка руйнівного плану прем’єр-міністра вивести нас із ЄС 31 жовтня без жодної угоди»

На додаток, іще одним дошкульним ударом для прем’єр-міністра стало те, що нижня палата британського парламенту відкинула пропозицію Джонсона щодо проведення передчасних виборів. Опозиційна Лейбористська партія хоче, щоб законопроект щодо неможливості виходу з ЄС без угоди набрав сили закону ще перед тим, як буде оголошено про дострокові вибори у Британії. Але, як вже зазначалося, весь стиль керівництва Боріса Джонсона полягає в суміші наступальної риторики і різких політичних кроків. Саме з огляду на це британський прем’єр, як середньовічний лицар зі списом, знов скеровуватиме наступного тижня свого політичного коня на браму Вестмінстера (мається на увазі Вестмінстерський палац, де працюють обидві палати парламенту – ред.), подаючи вже свою другу з черги пропозицію щодо проведення передчасних виборів, кажуть коментатори.

Шанований політичний оглядач громадської медіакомпанії «Бі-бі-сі» Лора Кюнссберґ вважає, що Боріс Джонсон гранично налаштований на проведення дочасних виборів, і йому байдуже, що це може коштувати йому, а чи й цілій країні.

Переклад твіту: «Останній розвиток подій: (резиденція прем’єра) на Давнінґ-стріт, 10 налаштована на вибори, але вони не можуть просто удавати, що це напевно відбудеться. Їм може не подобатись приділяти увагу цьому процесові, але вони не зможуть домогтися виборів, лише використовуючи силу волі, і, тим більше, перемогти на них»

Боріс Джонсон оголосив, що ідеальною для нього датою передчасних виборів було б 15 жовтня, але опозиція вже згуртовано заявила, що вибори можуть бути проведені лише після крайнього терміну виходу з ЄС – 31 жовтня. Лейбористи, ліберал-демократи й Шотландська національна партія оголосили, що підтримають передчасні вибори лише по тому, як набере сили закону законопроект про неможливість виходу з ЄС без угоди. Депутат-лейборист Роузі Даффілд заявила, що такий розвиток подій змусить британського прем’єра таки звернутися до Брюсселя з проханням про чергове продовження виходу Британії з ЄС до 31 січня 2020 року. І це, можливо, навіть станеться вже на саміті ЄС 17 жовтня.

Переклад твіту: «Мої лейбористські колеги і я особисто не голосуватимемо за проведення виборів до крайнього терміну виходу з ЄС 31 жовтня. Пам’ятаєте, що останні вибори були призначені, щоб зробити Британію міцною і стабільною? Давайте домовлятися і запитаємо людей, щоб вони вирішили самі»

До передчасних виборів схильні і опозиційні ліберал-демократи, підтримка яких помітно зростає головно поміж тих, хто рішучо витупає проти виходу Британії з ЄС. Нова лідерка Ліберально-демократичної партії Джо Свінсон закликала до перешкоджання планам прем’єр-міністра Джонсона використати дочасні вибори для досягнення власних політичних цілей.

Переклад твіту: «Ні, Борісе Джонсоне, ти не можеш використати вибори лише для того аби проскочити крізь небезпечний вихід із Євросоюзу без жодної угоди».

На додаток, у Вищому суді Лондона зараз розглядається позов активістки кампанії проти «брекзиту» Джини Міллер, колишнього прем’єра-консерватора Джона Мейджора і лідерки ліберал-демократів Джо Свінсон проти рішення прем’єр-міністра Боріса Джонсон щодо припинення на час роботи британського парламенту.

Тому подальший розвиток подій, кажуть спостерігачі, нині важко передбачити.