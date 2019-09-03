Brexit: консерватори втратили більшість у парламенті Великої Британії

Консервативна партія Великої Британії, яка формує нинішній уряд, втратила більшість у нижній палаті парламенту.

Під час засідання 3 вересня депутат від консерваторів Філіп Лі перейшов до Ліберальних демократів і зайняв місце на їх лаві перед виступом прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Перехід Лі означає, що Джонсон немає діючої більшості у парламенті, зазначає ВВС.

Депутат від Брекнеллу вважає, що намір уряду Джонсона вийти з ЄС будь-якою ціною може згубно позначитися на країні.

Ряд депутатів Палати громад збираються внести законопроект, у якому прем’єра хочуть змусити перенести Brexit на 31 січня 2020 року, якщо депутатам невдасться схвалити нову угоду, або ж провести голосування про вихід без угоди до 19 жовтня.

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28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежить час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.

Лідери опозиції назвали рішення Джонсона навмисною спробою завадити парламентарям заблокувати вихід Об’єднаного королівства з європейського блоку без угоду. Глава уряду відкидає звинувачення.

За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.