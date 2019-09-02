Brexit: у Британії посилюються чутки про дострокові вибори

У Великій Британії опозиція має намір 3 вересня – у перший день роботи парламенту після літніх канікул – представити законопроект, який повинен заблокувати вихід країни з Європейського союзу без угоди.

Противники Brexit з числа лейбористів і представників інших опозиційних партій розраховують на те, що документ підтримає частина консерваторів, опонентів прем’єр-міністра Бориса Джонсона. За планами опозиції, законопроект може бути ухвалений вже завтра або післязавтра. Противники «жорсткого» Brexit мають намір діяти швидко, оскільки через кілька днів сесія парламенту завершиться, і депутати знову зберуться тільки в середині жовтня.

Поки неясно, чи висуне лідер лейбористів Джеремі Корбін вотум недовіри уряду. Сам він виступає за дострокові вибори. Багато представників опозиції, однак, заявляють, що не допустити Brexit без угоди зараз більш важливе завдання, ніж висловити недовіру кабінету Джонсона.

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28 серпня королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила запит прем’єр-міністра Боріса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту з 9-12 вересня до 14 жовтня. Це суттєво обмежить час, який законодавці матимуть на обговорення умов для виходу з ЄС.

Лідери опозиції назвали рішення Джонсона навмисною спробою завадити парламентарям заблокувати вихід Об’єднаного королівства з європейського блоку без угоду. Глава уряду відкидає звинувачення.

За більш ніж два місяці до Brexit, члени парламенту прагнуть перешкодити Джонсону вивести Великобританію з ЄС без будь-якої згоди. Близько 160 законодавців підписали зобов’язання «зробити все необхідне», щоб не дати Джонсону обійти парламент.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть без договору.