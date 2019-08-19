Меркель: Німеччина готова до виходу Британії з ЄС без угоди

Для уряду Німеччини вихід Великої Британії з Європейського союзу без договору не стане несподіванкою, заявила канцлер Анґела Меркель.

«Ми готові до будь-якого варіанту, ми можемо це сказати, навіть якщо не буде угоди. Але в будь-якому разі я докладатиму зусиль, щоб знайти рішення, аж до останнього дня переговорів», – сказала Меркель 18 серпня у Берліні.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть якщо доведеться залишити Євросоюз без договору.

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін вважає, що уряд країни не має повноважень на «Брекзит» без угоди з Брюсселем. Про це Корбін написав 14 серпня в листі до лідерів опозиційних політичних партій і депутатів британського парламенту.

Політик має намір запобігти розвитку подій за подібним сценарієм, зокрема, ініціювавши голосування про довіру Борису Джонсону.