Відставка Терези Мей обіцяє гаряче політичне літо у Британії 

Лондон –​ Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, як і обіцяла, офіційно пішла з посади лідера Консервативної партії при владі, хоча вона і надалі залишатиметься прем’єром і перехідним провідником партії на період, доки не буде обрано її наступника. Таким чином у Сполученому Королівстві на повну запускається двигун обрання нового лідера керівної партії, а відтак і нового прем’єр-міністра. Відставка Мей також спричиниться до можливо дещо непередбачуваного розвитку подій цього літа.

За усталеними британськими правилами, у випадку, коли прем’єр-міністр країни подає у відставку з посади лідера своєї партії, він або вона має право вибору або залишатися у прем’єрському кріслі доки не буде обрано нового провідника партії, або звільнити і посаду прем’єра на користь якогось іншого депутата від своєї партії, який тимчасово виконуватиме прем’єрські обов’язки до завершення процесу обрання нового лідера партії.

Тереза Мей вирішила лише відмовитись від лідерства у партії, водночас таки залишаючись на посаді прем’єра на час проведення активних перегонів з метою обрання нового лідера британських консерваторів.

Цілий процес обрання нового лідера Консервативної партії офіційно розпочнеться у понеділок 10 червня о 10:00 за Лондоном, коли буде оприлюднено заклик до членів партії висувати кандидатури на посаду керівника британських консерваторів. Реєстрацію і висування кандидатів буде завершено того ж таки дня о 17:00 за місцевим часом.

Будь-який депутат британського парламенту, який бажає висунути свою кандидатуру, має заручитися підтримкою ще 8 своїх колег, а потім вже пройти особливий процес відбору у ході таємного голосування. Ці голосування пройдуть між 10 та 21 червня.

Після цього два так звані «фіналісти» матимуть приблизно місяць для проведення своєї виборчої кампанії. У технічному плані очікується, що новий лідер Консервативної партії обійме свою посаду 22 липня по тому, як буде завершено підрахунок голосів усіх більш ніж 120 тисяч осіб, які мають членські квитки цієї партії.

Саме у цей день Тереза Мей офіційно піде з посади прем’єр-міністра, а королева Єлизавета Друга надасть повноваження новообраному прем’єрові створити уряд Її Величності.

«Не почуваюся ніяково»

Сама Тереза Мей, споглядаючи на її майже три роки на прем’єрській посаді, заявила, що попри все вважає цей час поміж її досягнень і не має підстав почуватися ніяково.

«Всі ті дні, які я провела у товаристві чудових колег на Давнінґ-стріт 10, позначились важкою працею, конструктивними дебатами і високою продуктивністю. Я не думаю, що мені варто сумувати або почуватися ніяково», – заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Варто зазначити, що Мей йде у відставку з посади провідника партії на тлі дедалі серйознішої суперечки з міністром фінансів Філіпом Гаммондом щодо планів Мей насамкінець свого прем’єрства оголосити про багатомільярдні плани витрат на соціальні потреби.

Зокрема, йдеться про фінансовий перегляд діяльності англійських шкіл та коледжів з можливістю потужних фіансових вливань до освітнього бюджету.

Суперечка між Мей та Гаммондом виникла по тому, як Тереза Мей підтримала необхідність здійснення амбітних кроків у напрямку протидії кліматичним змінам. Все це відбулось після оприлюднення державною скарбницею Сполученого Королівства попередження, що радикальне зменшення практично до нуля викидів парникових газів у Британії до 2050 року коштуватиме країні 1 трильйон фунтів стерлінґів.

Ще одним помітним моментом, який супроводжує відставку Терези Мей з посади провідника Консервативної партії, є дедалі запекліші суперечки і обопільні звинувачення з боку 11 головних претендентів на партійне лідерство, а відтак і на прем’єрську посаду.

Домінік Рааб, колишній міністр з питань Брекзиту, миттєво опинився у центрі політичного скандалу по тому, як він заявив, що у разі обрання на посаду лідера партії і прем’єр-міністра буде готовий тимчасово припинити діяльність парламенту, аби стати на заваді тому, що депутати заблокують вихід країни з ЄС 31 жовтня поточного року. Ціла низка кандидатів на лідерство засудила подібні плани Рааба як такі, що постають зовсім «не британськими» і «недемократичними».

Тим часом міністр внутрішніх справ Британії і один з чільних кандидатів на лідерство у Консервативній партії Саджид Джавід, у свою чергу, виступив з гострою критикою одноосібного лідера прем’єрських перегонів колишнього міністра закордонних справ і екс-мера Лондона Бориса Джонсона за заяву останнього щодо мусульманських жінок, що носять традиційний одяг, який закриває обличчя. Джонсон сказав, що як на нього, ці жінки нагадують йому поштові скриньки.

Переклад твіту: «І що ми й далі не будемо нічого говорити про расизм чоловіка, який стане прем’єр-міністром?»

На цьому тлі помітну конкуренцію Джонсону почав складати міністр захисту довкілля Британії Майкл Ґав, якого відверто підтримала віце-голова Консервативної партії Кемі Баденок. Віце-голова партії навіть оголосила, що залишає свою посаду на верхівці партії, аби увійти до штабу Майкла Ґав, бо саме він, на її думку, може втілити у життя результати референдуму 2016 року про вихід Британії з Євросоюзу.

«Будь-хто може обіцяти будь-що. Тут не достатньо лише вірити у Brexit, якщо ти неспроможний його здійснити. Майкл Ґав є єдиним кандидатом, який здатний виконати волевияв більшості британців на референдумі 2016 року», - заявила віце-голова Консервативної партії Кемі Баденок.

Переклад твіту: «Я готовий об’єднати нашу партію, готовий втілити Брекзит у життя, і готовий повести нашу велику країну вперед»:

На додаток, ціла група кандидатів на лідерство у Консервативній партії, поміж яких вже згаданий Саджид Джавід, Рорі Стюарт, Естер МакВей і Матт Ганкок, вже спричинились до суперечності у Шотландії, пообіцявши у разі обрання на посаду прем’єра заблокувати можливість другого референдуму про незалежність Шотландії.

Переклад твіту: «Саджид Джавід: Якщо я стану прем’єр-міністром, я не дозволю провести другий референдум з питання незалежності Шотландії»:

Отож, все чітко вказує на те, що відставка Терези Мей обіцяє зробити нинішнє літо у Британії по-справжньому гарячим у плані політичних дебатів, гучних заяв і дошкульних звинувачень на додаток до обрання нового керівника країни.