США обіцяють британському уряду Джонсона підтримку «Брекзиту» 

Чільний представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати готові підтримати британський уряд у намаганнях вийти з Європейського союзу.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон сказав у Лондоні у понеділок, що впродовж дводенних переговорів з урядом нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона він запевняє британців у підтримці.

«Головне завдання візиту справді у донесенні бажання президента Трампа побачити успішний вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу 31 жовтня, запропонувати від нас всіляку можливу підтримку і висловити його надію, що ми якомога швидше укладемо всеосяжну двосторонню торговельну угоду», – сказав Болтон.

Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його

Погляди президента Дональда Трампа на Європейський союз і «Брекзит» фактично протилежні до висловлюваних його попередником, Бараком Обамою, який 2016 року застерігав британців, що у разі виходу з ЄС їхня країна опиниться «останньою у черзі» на укладення угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Дональд Трамп також палко підтримав нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона, який зобов’язався покласти край затягуванням «Брекзиту» і припинити членство країни в ЄС 31 жовтня, навіть якщо не буде укладено угоду з Брюсселем про умови виходу та про врегулювання таких питань, як кордони і торгівля.

«Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його, і саме це я намагаюся передати. Ми з вами. Ми з вами», – сказав Болтон журналістам після першого дня переговорів у Лондоні.

За словами Джона Болтона Сполучені Штати готові пришвидшено укласти двосторонню угоду про торгівлю з Великою Британією і домовлятися по кожному сектору окремо, щоб відкласти спірні питання.

Серед важких елементів такої угоди про вільну торгівлю може бути фінансовий сектор, а також харчова індустрія та деякі інші галузі, де США та Британія дотримуються різних стандартів.

Болтон у Лондоні також обговорює координацію дій Вашингтона та Лондона стосовно Ірану, Китаю та в інших питаннях міжнародної політики.