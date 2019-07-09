Офіс прем’єра Британії підтримав посла в США після критики з боку Трампа

Офіс прем'єр-міністра Британії Терези Мей висловив «повну підтримку» послу в США Кіму Даррочу, якого розкритикував американський президент Дональд Трамп. Це сталося після витоку конфіденційних записок Дарроча, де він критикує адміністрацію Трампа.

«Витік вибіркових витягів не відображає близькість і повагу в наших відносинах [зі США]… У той же час ми підкреслили важливість того, щоб посли могли давати чесні, неприкрашені оцінки політики у своїй країні», – сказав представник Мей в етері телеканалу Sky News.

8 липня Трамп заявив, що більше не буде мати справу з британським послом у Вашингтоні Кімом Даррочем.

Перед цим уряд Великої Британії заявив, що почав розслідування витоку конфіденційних дипломатичних записок Дарроча, в яких той критикує адміністрацію Трампа.

У них, починаючи з 2017 року і донині, посол Кім Дарроч зазначав, зокрема, що чинна адміністрація Білого дому «дипломатично незграбна та неспроможна» і навряд чи зможе стати «за своєю сутністю більш нормальною, менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш роз’єднаною на різні фракції».

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Водночас у дипломатичному департаменті Об’єднаного королівства не оскаржують достовірність оприлюднених документів. Голова департаменту Джеремі Хант заявив, що особиста думка Дарроча не є точкою зору британського уряду.

Водночас, згідно з позицією Офісу закордонних справ, від дипломатів очікують чесного висловлення своїх думок.

Конфіденційні дипломатичні нотатки Кіма Дарроча з’явилися в британській пресі 7 липня.

Дарроч обіймає посаду посла Великої Британії в США з січня 2016 року.