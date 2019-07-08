Британський уряд розслідує витік коментарів посла у США з критикою адміністрації Трампа

Уряд Великої Британії заявив, що почав розслідування витоку конфіденційних дипломатичних записок свого посла у Сполучених Штатах Кіма Дарроча, в яких той критикує адміністрацію президента Дональда Трампа. Про це повідомив речник Офісу закордонних справ Великої Британії 7 липня.

У своїх записках, починаючи з 2017 року і донині, посол Кім Дарроч зазначав зокрема, що чинна адміністрація Білого Дому «дипломатично незграбна та неспроможна» і навряд чи зможе стати «за своєю сутністю більш нормальною, менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш роз’єднаною на різні фракції».

Водночас у дипломатичному департаменті Об’єднаного королівства не оскаржують достовірність оприлюднених документів. Голова департаменту Джеремі Хант заявив, що особиста думка Дарроча не є точкою зору британського уряду.

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Водночас, згідно з позицією Офісу закордонних справ, від дипломатів очікують чесного висловлення своїх думок.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами на шляху зі штату Нью-Джерсі до Вашингтону, заявив, що посол Дарроч «не надто добре служим Об’єднаному королівству».

«Ми не великі прихильники цього чоловіка. Я б міг дещо про нього розповісти, але не стану», – сказав він.

Конфіденційні дипломатичні нотатки Кіма Дарроча з’явилися в британській пресі 7 липня.

Дарроч обіймає посаду посла Великої Британії в США з січня 2016 року.