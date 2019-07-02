Вихід Британії без угоди з ЄС може коштувати казні країни 114 мільярдів доларів

Міністр фінансів Великобританії Філіп Гаммонд 2 липня заявив, що самовільний вихід країни із ЄС може коштувати британському бюджету 114 мільярдів доларів (90 мільярдів фунтів стерлінгів).

«Це має бути враховане також у майбутніх витратах і податкових рішеннях», – сказав він.

Двоє нинішніх кандидатів на крісло голови уряду замість Терези Мей – колишній мер Лондона Боріс Джонсон і міністр закордонних справ Джеремі Гант – пообіцяли вивести Британію з ЄС до 31 жовтня незалежно від того, буде завершена угода з блоком чи ні.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей. Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейського союзу.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня.