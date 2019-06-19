Україна зможе гарантувати постачання продуктів після Brexit – голова британсько-української торгової палати

Голова британсько-української торговельної палати Бейт Томс звернувся з відкритим листом до міністра торгівлі Великої Британії Ліама Фокса, закликавши його до негайного укладення нової угоди про вільну торгівлю між Британією та Україною. На думку британських фахівців, саме подібна угода допоможе забезпечити повну впевненість і безпеку на харчовому ринку Сполученого Королівства після виходу країни з Євросоюзу.

Керівник британсько-української торговельної палати Бейт Томс у своєму зверненні до міністра торгівлі Великої Британії Ліама Фокса наголосив, що Сполучене Королівство і Україна є стратегічними партнерами, як у питаннях безпеки, так і з огляду на обопільну торгівлю. Як на Томса, саме на даний момент існує реальна можливість поглибити ці надзвичайно важливі зв’язки між Лондоном і Києвом. І саме нова угода про вільну торгівлю між Сполученим Королівством та Україною стала б реальним кроком у напрямку досягнення обопільної вигоди для обох країн.

Загалом, беручи до уваги доволі жваві обговорення можливого укладення нової угоди про вільну торгівлю між Лондоном та Києвом, зокрема в українському керівництві, Україна висловлює відверте бажання якомога швидше оформити цей документ. А вже з британського боку доволі помітним і актуальним для Сполученого Королівства постає саме нинішній історичний момент, коли країна просувається до виходу з Європейського Союзу.

Отже вироблення тісніших торговельних зв’язків Великої Британії зі стратегічними партнерами на зразок України розглядається Лондоном життєвоважливим для подальшого зростання і підтримання здорового стану британської економіки за умов Brexit.

«Час надзвичайно важливий. Ми не можемо дочекатися якомога скорішої спільної заяви з питань торгівлі Сполученого Королівства і України»

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У своєму зверненні до міністра торгівлі Великої Британії керівник британсько-української торговельної палати Бейт Томс визначив 5 основних моментів.

По-перше, як на Томса, угода вигідна обом сторонам, передусім, у торгівлі продуктами харчування. Наприклад, Сполучене Королівство імпортує більш ніж половину харчів, які споживає країна, тоді як Україна є провідним експортером продовольства. Лише у 2018 році український аграрний експорт зріс більш ніж на 880 мільйонів доларів порівняно до року попереднього і сягнув нових рекордних показників у 18,8 мільярдів доларів. Товарообіг сільгосппродукції між Україною та Великою Британією за той самий період склав 303 мільйонів доларів, з яких 215,6 мільйонів доларів припадало саме на український експорт. Зокрема за показниками експорту української соняшникової олії, Україна стала постачальником номер один на британський ринок, відвантаживши на британські острови 105 тисяч тон цього продукту.

По-друге, як на Бейта Томса, надзвичайно важливо для Лондона взяти до уваги той факт, що Україна знов стає «житницею» Європи, маючи на своїй території третину світових родючих чорноземів. Україна також, як наголошує керівник британсько-української торговельної палати, є другим найбільшим у світі експортером зернових. Тим часом Київ стає дедалі більш ефективним у плані високоякісного виробництва з конкурентоспроможними коштами. І саме у даний історичний момент, коли британське керівництво веде далі процес Brexit, або ж виходу з Європейського Союзу, Сполучене Королівство отримує реальну нагоду знизити ціни на продукти харчування саме шляхом укладення торговельних угод з провідними виробниками продуктів харчування на зразок України.

Третім важливим моментом, на думку керівника британсько-української торговельної палати, є доступ Сполученого Королівства до великого, але не дорогого джерела продуктів харчування, яким є Україна, що дозволить Британії забезпечити безперешкодну безпеку харчових постачань за нинішніх історичних умов. Бейт Томс підкреслює, що постачання харчів з України автошляхами, або залізничним сполученням, можуть досягати Британії лише за кілька днів.

По-четверте, Бейт Томс вважає, що Сполучене Королівство цілком у змозі виробити для себе значно кращі умови угоди про вільну торгівлю з Україною, аніж Лондон має з Європейським союзом.

І насамкінець, керівник британсько-української торговельної палати висловлює впевненість, що Україна є значним ринком з населенням у 43 мільйони осіб. Тоді як Україна оговтується від наслідків конфлікту на сході, потреба в імпорті британських правничих, фінансових та інших послуг лише зростатиме, так само як і зростатиме потреба в Україні імпортувати британські автомобілі, устаткування та решту товарів. Торгівля, на думку Томса, різко зросте, якщо угоду про вільну торгівлю між Лондоном і Києвом підпишуть швидко.