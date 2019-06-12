Бенксі представив роботу, присвячену Brexit

Британський вуличний художник Бенксі представив роботу, присвячену виходу Сполученого королівства з Європейського союзу. Фото нового витвору митець опублікував у Instagram 11 червня.

«Арка, врятована з аеропорту Хітроу», – написав Бенксі під фото.

На арці, призначеній для тих, хто прибуває з ЄС, написано «KEEP OUT» («Не заходити»), при цьому остання літера «T» нібито відвалилася. Її використовує миша, щоб збити замок та відкрити арку.

Роботи стріт-артиста Бенксі, у яких той звертається до соціальних проблем, зробили його популярним у всьому світі. Досі точаться дискусії щодо особи художника, сам він тримає своє справжнє ім’я у таємниці. Також відомий як автор фільму «Вихід через сувенірну крамницю», номінований на «Оскар» у 2011-му та показаний на Берлінському кінофестивалі.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великої Британії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».