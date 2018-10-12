Покупець самознищеної картини Бенксі вирішила не відмовлятися від покупки

Колекціонерка з Європи, яка придбала на аукціоні Sotheby’s картину британського художника Бенксі «Дівчинка з кулькою», вирішила залишити собі твір мистецтва, який самознищився на очах учасників торгів. Про це повідомляє прес-служба аукціонного дому.

«Коли шреддер опустився і робота була порізана, спочатку я була шокована. Але потім я почала усвідомлювати, що в мене буде своя частинка мистецької історії», – розповіла колекціонерка, ім’я якої не розголошується.

Порізана картина отримала нову назву – «Любов у смітнику». Вона отримала спеціальний сертифікат і тепер визнана твором мистецтва. Ціна лоту не змінилась і так само становить 1,4 мільйона доларів.

Роботи стріт-артиста Бенксі, у яких той звертається до соціальних проблем, зробили його популярним у всьому світі. Досі точаться дискусії щодо особи художника, сам він тримає своє справжнє ім’я у таємниці. Також відомий як автор фільму «Вихід через сувенірну крамницю», номінований на «Оскар» у 2011-му та показаний на Берлінському кінофестивалі.