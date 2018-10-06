Картина Бенксі «самознищилася» після продажу на аукціоні за майже мільйон фунтів – ЗМІ

Картина художника Бенксі із зображенням дівчинки з червоною повітряною кулею «самознищилася», коли її продали за 860 тисяч фунтів (більше мільйона доларів США) на аукціоні «Сотбіс», повідомляє SkyNews.

За даними видання, це трапилося у п’ятницю ввечері: як тільки торги завершились, полотно пройшло через шредер, вмонтований у раму, і таким чином було розрізане на стрічки. Пристрій запустили дистанційно, стверджує видання.

Фотографія з аукціону з’явилася також в офіційному Instagram-акаунті художника.

Роботи стріт-артиста Бенксі, у яких той звертається до соціальних проблем, зробили його популярним у всьому світі. Досі точаться дискусії щодо особи художника, сам він тримає своє справжнє ім’я у таємниці. Також відомий як автор фільму «Вихід через сувенірну крамницю», номінований на «Оскар» у 2011-му та показаний на Берлінському кінофестивалі.