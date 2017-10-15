Sociopath назвав відновлення графіті на Грушевського «вандальною акцією»

Стріт-арт художник Sociopath назвав відновлення графіті, відомих як «ікони» Революції гідності, на вулиці Михайла Грушевського у Києві «вандальною акцією».

«Найсумніше те, що вандальна акція організації «Новий Вогонь» остаточно знищила можливість будь-яких реставраційних робіт з відновлення оригінальних майданівських символів, показала наскільки великим є бажання самопіару вкупі з людською дурістю, якій чомусь так сліпо потакають», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами».

2 вересня з фасаду будинку на вулиці Грушевського у Києві з-поміж вітрин салону меблів зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Поліція Києва почала провадження через знищення графіті вуличного художника #Sociopath «Ікони революції» – за статтею Кримінального кодексу про руйнування пам’яток історії та культури.

Згодом художник Sociopath повідомив, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті після вирішення усіх офіційних і організаційних питань.

14 жовтня громадська організація «Новий вогонь» заявила про відновлення графіті. Згідно з повідомленням, графіті відновили художники у співпраці з організацією «Новий вогонь», а не стріт-арт художник Sociopath, як передбачалося раніше.