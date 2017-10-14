Активісти повідомили про відновлення «ікон» Революції гідності на Грушевського у Києві

На вулиці Михайла Грушевського у Києві відновили графіті, відомі як «ікони» Революції гідності, повідомила на сторінці у Facebook громадська організація «Новий вогонь».

«Ми зробили це. Приймайте роботу», – написали активісти і розмістили фотографії робіт із зображенням трьох українських письменників.

Згідно з повідомленням, графіті відновили художники у співпраці з громадською організацією «Новий вогонь», а не стріт-арт художник Sociopath, як передбачалося раніше.

«Готові трафарети збережемо. Вони ще можуть знадобитися», – повідомили активісти.

2 вересня з фасаду будинку на вулиці Грушевського у Києві з-поміж вітрин салону меблів зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Керівник цього салону у соцмережах назвав ці графіті «трафаретним мистецтвом» і «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби». Після цього активісти побили вікна і обмалювали фасад меблевого салону, на стіні якого раніше були розміщені роботи. Згодом салон закрився.