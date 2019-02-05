Частково знищену роботу Бенксі виставили в Німеччині

Картину британського вуличного художника Бенксі «Дівчинка з кулею», яку розрізав шредер, виставили у музеї Frieder Burda в німецькому Баден-Бадені.

Перед виставкою співробітники спеціально відключили шредер, щоб переконатися, що робота не буде знищена повністю.

У жовтні роботу Бенксі виставили на аукціоні Sotheby's в Лондоні. Відразу після того, як картину продали за півтора мільйона доларів, вона самознищилася. Шредер був вбудований в раму і розрізав полотно на довгі смуги. Ця акція була задумана автора. Але знищити роботу до кінця не вийшло, оскільки шредер зламався.

Після часткового знищення картині дали нову назву «Любов у відрі для сміття», свою ціну вона зберегла. Покупець картини вирішила не відмовлятися від угоди.

Зараз музей в місті Баден-Баден показує роботу безкоштовно. За словами організаторів, вуличний художник Бенксі навряд чи б підтримав ідею брати гроші за перегляд картини. У березні полотно перевезуть в картинну галерею Штудгарта.

Роботи стріт-артиста Бенксі, у яких той звертається до соціальних проблем, зробили його популярним у всьому світі. Досі точаться дискусії щодо особи художника, сам він тримає своє справжнє ім’я у таємниці. Також відомий як автор фільму «Вихід через сувенірну крамницю», номінований на «Оскар» у 2011-му та показаний на Берлінському кінофестивалі.