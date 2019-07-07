Британія відреагувала на заяву Ірану про збагачення урану

Велика Британія застерегла Іран від ухвалення будь-яких дій, спрямованих на порушення міжнародних зобов’язань в контексті озвученої офіційним Тегераном заяви про намір кожні два місяці посилювати збагачення урану.

«Хоча Великобританія, як і раніше, повністю віддана цій (ядерній – ред.) угоді, Іран повинен негайно припинити і скасувати всі дії, які не відповідають його зобов’язаннями», – заявило 7 липня британське міністерство закордонних справ.

Представник міністерства повідомив журналістам, що Британія координує свої дії з іншими країнами, в тому числі щодо створення спільної комісії.

7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту (вище 3,67%). Ця відмітка передбачена умовами ядерної угоди 2015 року. Така заява Тегерана прозвучала через рік після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну із ядерної угоди та відновив санкції проти Ірану. У відповідь на дії США Іран зажадав від інших учасників угоди захисту від американських санкцій.

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.