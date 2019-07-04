Трамп відповів на заяви Ірану щодо збагачення урану: «Обережніше з погрозами»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував заяву Ірану про готовність відновити високий рівень збагачення урану.

«(Президент Ірану Хасан – ред.) Роугані стверджує, що вони будуть збагачувати уран «настільки, наскільки захочуть», якщо не буде нової ядерної угоди. Обережніше з погрозами, Іран. Вони можуть повернутися і завдати тобі сильнішого удару, ніж будь-хто зазнавав раніше!», – написав він.

Таким чином Трамп зреагував на заяву Роугані, що його країна готова підвищити рівень збагачення урану і перетнути межу 3,67%, встановлену ядерною угодою 2015 року.

У травні 2019 року Тегеран дав іншим країнам-учасницям ядерної угоди 60 днів на те, щоб захистити його від економічних санкцій США. Термін збігає 7 липня.

3 липня Роугані заявив, що, якщо інші підписанти угоди не змогли захистити Іран, він планує знову запустити важководний дослідницький реактор у місті Арак, який був виведений з експлуатації за умовами угоди 2015 року.​

Директорка відділу з нерозповсюдження ядерної зброї Асоціації контролю за озброєнням у Вашингтоні Келсі Дейвенпорт назвала цю заяву «тривожною», проте висловила думку, що Тегеран просто намагається натиснути на інших підписантів і їм не варто реагувати надто різко.

Світові лідери закликали Тегеран дотримуватися ядерної угоди після того, як 1 липня було підтверджено, що Іран порушив обмеження щодо запасів низькозбагаченого урану, які визначала угода.

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Президент США Дональд Трамп у 2018 році вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, і, звинувативши Іран у її порушеннях, наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Ірану, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

До укладення угоди в 2015 році Іран збагатив уран до 20 відсотків, наблизившись до збройного рівня.