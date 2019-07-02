Британія може відмовитися від ядерної угоди з Іраном

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Гант заявив 1 липня, що Лондон може перестати дотримуватися ядерну угоду з Тегераном, що передбачає заморожування іранської ядерної програми в обмін на відновлення з ним торговельних відносин.

Гант є одним з двох претендентів на місце прем’єр-міністра країни і його попередження є реакцією на заяву іранського керівництва про порушення обмежень, передбачених ядерної угодою 2015 року в частині виробництва одного з видів збагаченого урану.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку попередив, що Іран «грає з вогнем». Трамп сказав, що йому нічого сказати Ірану, але що Тегеран прекрасно розуміє, що він робить.

За словами міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, Тегеран перевищив допустимі рівні виробництва гексафториду урану. Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що запаси збагаченого урану в країні наразі перевищили ліміт в 300 кілограм, дозволені угодою з Іраном. Після приходу до влади президента Трампа у 2017 році США денонсували цю угоду і відновили фінансові та економічні санкції проти Тегерана в односторонньому порядку.

Міжнародне агентство з атомної енергії, яке здійснює моніторинг ядерної програми Ірану в рамках цієї угоди, підтвердило у Відні, що Тегеран перевершив ліміт на виробництво збагаченого урану.