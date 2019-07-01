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01 Липень 2019, Київ 20:09
Новини | Міжнародні

Іран заявляє про перевищення обмежень по збагаченому урану

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф повідомив, що Тегеран перевищив допустимі обмеження в 300 кілограмів

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Іранське керівництво заявляє про перевищення лімітів, передбачених ядерною угодою, в частині виробництва низькозбагаченого урану. Про це іранському агентству IRNA заявив міністр закордонних справ країни Джавад Заріф.

За його словами, іранська сторона перевищила допустимі обмеження в 300 кілограмів.

При цьому представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що кількість збагаченого урану може знизитися, в разі досягнення домовленостей зі США або країнами Євросоюзу.

Минулого тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії провели інспекцію ядерної інфраструктури Ірану. Вони відзначили, що країна наближається до максимальних допустимих рівнів збагаченого урану, але поки що офіційно не підтвердили інформацію про порушення цих обмежень.

/**/ /**/ /**/ Звернення президента Роугані до народу державне телебачення показало 8 травня, рівно через рік по тому, як президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і відновлення санкцій проти Тегерана
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У кінці минулого тижня у Відні пройшла зустріч представників Ірану і країн Євросоюзу. В іранському МЗС заявляли, що переговори були «останнім шансом» для досягнення угоди, але не дали достатніх результатів, «щоб відповісти на очікування Ірану».

20 червня влада Ірану заявила, що системи ППО країни збили американський безпілотник, який нібито порушив її повітряний простір. У Вашингтоні відповіли, що безпілотний літак перебував над міжнародними водами в околицях Ормузької протоки. Повідомлялося, що США мали намір завдати ударів по низці іранських військових об'єктів, але це рішення за десять хвилин до здійснення скасував президент Дональд Трамп.

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