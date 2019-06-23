Болтон: «обережність» США щодо Ірану не є слабкістю

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликає Тегеран не сприймати за слабкість «розсудливість і обережність» США щодо Ірану. Він сказав про це 23 червня в Єрусалимі після зустрічі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Болтона, ніхто не давав Ірану «ліцензію на полювання на Близькому Сході».

21 червня президент США Дональд Трамп визнав, що був готовий наказати здійснити воєнні удари по Іранові у відповідь на збиття безпілотника, але змінив думку останньої миті. Як писав Трамп у твітері, військові були в повній готовності і до видання наказу лишалося 10 хвилин, але він відмовився від цього, бо число жертв становило б сотні людей.

Іранська протиповітряна оборона збила американський розвідувальний безпілотний літак Global Hawk 20 червня. Тегеран твердить, що він перебував над територією Ірану. Вашингтон наполягає, що безпілотник був у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Перед тим США звинувачували Іран у низці нападів на танкери в регіоні Ормузької протоки. Тегеран заперечує це.

22 червня президент США Дональд заявив, що накладе проти Ірану нові санкції, щоб не дати Тегеранові можливості створити ядерну зброю, і додав, що серед можливостей і далі залишається воєнна акція.

Американські ЗМІ повідомили, що США здійснили кібернапади на комп’ютерну систему іранських військових 20 червня, через кілька годин після того, як Іран збив американський розвідувальний безпілотний літак.

Представники Пентагону відмовилися коментувати ситуацію.