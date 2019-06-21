Трамп підтвердив скасування удару по Ірану в останній момент

Президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про те, що скасував нанесення удару по Ірану в ніч на 21 червня в останній момент.

Раніше газета New York Times із посиланням на джерела повідомляла, що президент був готовий віддати наказ про нанесення ударів по низці іранських військових об’єктів – у відповідь на те, що іранські сили напередодні збили над Ормузькою протокою американський розвідувальний безпілотник, – але передумав.

«За 10 хвилин до нанесення удару я зупинив його. Збитки були б непропорційними втраті безпілотника», – написав Трамп у Twitter. За словами президента США, удар повинен мав бути завданий по трьох об’єктах на території Ірану. На питання про можливі втрати генерали попередили його, що можуть загинути 150 людей.

«Я не поспішаю», – написав Трамп у Twitter, підкресливши, що США посилюють санкції проти Ірану і не дозволять йому мати ядерну зброю.

Тим часом, Федеральна авіаційна служба США заборонила американським перевізникам здійснювати перельоти над повітряним простором над Ормузькою протокою і Оманською затокою. Саме в цьому регіоні був збитий американський безпілотник.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що американський безпілотник був, швидше за все, збитий помилково. Проти «війни з Іраном» також виступили керівники Демократичної партії, в тому числі спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

При цьому іранська влада продовжує наполягати, що апарат перетнув повітряний простір країни і був збитий, оскільки виконував розвідувальні завдання. 20 червня державне телебачення Ірану показало кадри з уламками, які, за твердженнями влади, були частинами американського розвідувального апарату.

Рівень напруженості між США й Іраном значно зріс після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди з Іраном про ядерну зброю в кінці минулого року. Договір досі діє між Іраном з одного боку і Німеччиною, Францією, Великою Британією, Росією, КНР і Євросоюзом – з іншого. Тегеран заявив про намір збагачувати уран до рівня, забороненого угодою.