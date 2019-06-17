Іран заявив про план відступити ще від деяких пунктів ядерної угоди

Іран заявив про свій план відступити ще від деяких пунктів багатосторонньої ядерної угоди, яку раніше перестали виконувати США.

Як сказав речник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камалванді на прес-конференції, яку транслювало у прямому ефірі державне телебачення, країна починає нарощувати свої запаси урану і може збільшити рівень його збагачення.

Зокрема, за його словами, межу у 300 кілограмів урану, встановлену угодою, Іран перевищить протягом десяти днів. А можливість підвищити рівень збагачення урану понад дозволені нині 3,67 відсотка залежатиме «від потреб країни», сказав речник. Він додав, що Іран потребує рівня збагачення урану до 20 відсотків.

При цьому, наголосив посадовець, європейські країни ще мають час, щоб захистити Іран від санкцій США, але вони мають діяти, а не лише говорити.

Наприкінці минулого тижня президент Ірану Хасан Роугані попереджав, що його країна продовжить відступати від вимог ядерної угоди, якщо інші її учасники не дадуть Тегеранові «позитивних сигналів». «Очевидно, Іран не може дотримуватися цієї угоди односторонньо», – заявляв він.

У травні Іран уже перестав виконувати деякі пункти ядерної угоди у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа вивести свою країну з цієї угоди і відновити американські санкції проти Тегерана. США також домагаються, щоб і їхні союзники дотримувалися цих санкцій. Тегеран тим часом тоді попереджав, що може відмовитися від виконання ще кількох пунктів угоди, якщо інші її учасники не вирішать, як захистити Іран від американських санкцій.

Угода, підписана 2015 року, передбачає скасування раніше накладених на Іран санкцій у відповідь на значне обмеження ядерної програми Тегерана, що має на меті унеможливити створення Іраном ядерної зброї. Трамп різко критикував цю угоду ще під час своєї виборчої кампанії, а 2018 року виконав свою погрозу односторонньо вивести США з неї.

Останнім часом відносини між США й Іраном іще погіршилися: Вашингтон звинувачує Тегеран у низці нападів на танкери в регіоні Перської затоки і направив туди додаткові сили свого флоту, Іран відкидає ці звинувачення.