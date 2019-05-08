Іран погрожує відновити збагачення урану, вимагаючи захисту від США

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що його країна відновить високий рівень збагачення урану, якщо світові лідери не захистять його інтереси від дії санкцій США.

Звернення Роугані до народу державне телебачення показало 8 травня, рівно рік потому, як президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з іранської ядерної угоди і відновлення санкцій проти Тегерана.

За словами президента Ірану, решта підписантів угоди – Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія – мають 60 днів для того, щоб вжити заходів із захисту нафтового і банківського сектору Ірану.

Роугані надіслав лідерам цих п’яти країн листи, в яких заявив, що Іран почне відмовлятися від деяких своїх зобов’язань за угодою, зокрема, не буде більше експортувати в інші країни збагачений уран і важку воду.

При цьому, як наголосив президент Ірану, якщо ці п'ять країн приєднаються до переговорів і допоможуть Тегерану, то він повернеться до своїх зобов'язань за ядерною угодою. Якщо ж цього не станеться і світові лідери натомість домагатимуться посилення санкцій проти Ірану через Раду безпеки ООН, то, за словами Роугані, їх чекає «сильна реакція». Подробиць він не навів.

7 травня держсекретар США несподівано перервав свій візит до Європи і вирушив до Іраку. Майк Помпео пояснив це збільшенням активності Ірану. А в Пентагоні стверджують, що Тегеран може готувати атаку на американських військових у регіоні.

Договір про згортання Тегераном своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій був підписаний у 2015 році Іраном з одного боку і США, Францією, Великою Британією, Росією, Китаєм, Німеччиною – з іншого.

У 2018 році США оголосили про вихід з ядерної угоди з Іраном. Президент США Дональд Трамп назвав тоді договір несправедливим і висунув нові вимоги. Після цього Вашингтон розширив санкції проти Тегерана. Євросоюз і Туреччина відзначали, що обмеження загрожують збереженню ядерної угоди.