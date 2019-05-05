Іран заявив, як планує обходити санкції США на іранську нафту

В Ірані заявили, як планують обходити санкції США на іранську нафту, що їх Тегеран вважає незаконними. Як сказав заступник міністра нафти Ірану Амір Хосейн Заманінія, країна мобілізувала всі ресурси для продажу своєї нафти на «сірому ринку» і вже здійснює такі продажі.

За його словами, обсяг цих продажів, «звичайно ж», не сягає 2,5 мільйонів барелів за день, як було до санкцій. Точного нинішнього обсягу посадовець не назвав.

При цьому він наголосив: «Це не контрабанда. Це протистояння санкціям, які ми не вважаємо справедливими чи легітимними».

Заява пролунала через кілька днів по тому, як Вашингтон оголосив, що не продовжить винятки з санкцій щодо іранської нафти, які діяли щодо низки країн світу і термін яких збіг на початку цього місяця.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів свою країну з багатосторонньої міжнародної угоди з Іраном, яка була укладена 2015 року і за якою Тегеран пішов на значне обмеження своєї ядерної програми, щоб вона не змогла призвести до створення ядерної зброї, а світова спільнота і окремі країни скасували свої санкції щодо Ірану. Трамп іще під час президентської кампанії 2016 року називав цю угоду «фатально недосконалою», а ставши президентом, урешті 2018-го не підтвердив виконання Тегераном умов угоди, що, відповідно до чинного законодавства США, в кілька кроків повернуло раніше чинні санкції Вашингтона проти Тегерана.

США, зокрема, заявляли, що хочуть довести експорт іранської нафти до нуля, щоб позбавити владний ісламський режим у Тегерані головного джерела валютних надходжень до бюджету. Але до початку травня цього року стосовно низки країн діяли винятки з цих санкцій, які давали їм змогу купувати іранську нафту в обмежених обсягах.