США відправляють авіаносець та бомбардувальники на Близький Схід

Сполучені Штати Америки відправляють авіаносець та бомбардувальники на Близький Схід, щоб надіслати «зрозумілий меседж» Ірану, повідомив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

«У відповідь на низку ознак та попереджень, що викликають хвилювання та ведуть до ескалації, Сполучені Штати надсилають ударну групу авіаносця USS Abraham Lincoln та cпеціальну групу бомбардувальників до регіону Центрального командування США», – заявив Болтон.

За його словами, Сполучені Штати хочуть попередити Іран, що будь-яка атака на інтереси США та їхніх союзників матиме відповідь із «безжальною силою».

У своїй заяві Болтон не уточнює, чому США вирішили посилити свою присутність у регіоні саме зараз. Проте такий крок відбувається на тлі посилення тиску на іранський уряд із боку Вашингтона, який прагне покінчити з тим, що він називає «злоякісною» діяльністю Тегерана в регіоні.